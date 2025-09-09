Рейтинг@Mail.ru
Силовики и военные подтолкнули премьера Непала к отставке, пишут СМИ
14:49 09.09.2025
Силовики и военные подтолкнули премьера Непала к отставке, пишут СМИ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Непала Шарма Оли, ушедший в отставку на фоне беспорядков, которые последовали за запретом ряда социальных сетей, изначально не хотел покидать свой пост, но к отставке его подтолкнули руководители силовых ведомств и военное командование южноазиатской республики, сообщает местный портал Himal Press. По его данным, ранее во вторник на брифинге по вопросам безопасности начальник штаба армии Ашок Радж Сигдел и главы других силовых структур якобы рекомендовали занимавшему тогда пост премьер-министра Шарме Оли уйти в отставку, на что изначально он ответил отказом. "Независимо от обстоятельств, я справлюсь с ними. Я не уйду в отставку", - приводит портал слова Оли со ссылкой на участника встречи. Как уточняет Himal Press, руководители силовых ведомств объяснили главе правительства, что, хотя они и готовы обеспечить защиту политических лидеров, они не хотят ставить себя в положение, которое может привести в гибели мирного населения. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
в мире, непал, беспорядки в непале
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Непала Шарма Оли, ушедший в отставку на фоне беспорядков, которые последовали за запретом ряда социальных сетей, изначально не хотел покидать свой пост, но к отставке его подтолкнули руководители силовых ведомств и военное командование южноазиатской республики, сообщает местный портал Himal Press.
По его данным, ранее во вторник на брифинге по вопросам безопасности начальник штаба армии Ашок Радж Сигдел и главы других силовых структур якобы рекомендовали занимавшему тогда пост премьер-министра Шарме Оли уйти в отставку, на что изначально он ответил отказом.
"Независимо от обстоятельств, я справлюсь с ними. Я не уйду в отставку", - приводит портал слова Оли со ссылкой на участника встречи.
Как уточняет Himal Press, руководители силовых ведомств объяснили главе правительства, что, хотя они и готовы обеспечить защиту политических лидеров, они не хотят ставить себя в положение, которое может привести в гибели мирного населения.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
