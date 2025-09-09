Главы ведомств по безопасности призвали найти выход из кризиса в Непале

https://ria.ru/20250909/nepal-2040685362.html

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Военные и главы ведомств по безопасности Непала на фоне беспорядков призвали политические партии найти выход из кризиса через диалог, сообщает газета New York Times."Главы основных ведомств по безопасности Непала, в том числе командующий армией, выпустили совместное заявление с призывом... в адрес политических партий найти мирное разрешение кризиса путем оперативного проведения политического диалога", - говорится в публикации.В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

