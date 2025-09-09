https://ria.ru/20250909/nepal-2040683287.html

В Непале подожгли резиденцию экс-премьера Кханала

В Непале подожгли резиденцию экс-премьера Кханала

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала сильно пострадала после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, пишет портал Khabarhub."Протестующие подожгли дом, пока жена бывшего премьер министра была внутри. Она получила серьезные ожоги и была госпитализирована", - говорится в сообщении.Портал со ссылкой на членов семьи пишет, что супруга экс-премьера находится в критическом состоянии: у нее серьезное повреждение легких и множественные ожоги на теле.В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

