https://ria.ru/20250909/nepal-2040683287.html
В Непале подожгли резиденцию экс-премьера Кханала
В Непале подожгли резиденцию экс-премьера Кханала - РИА Новости, 09.09.2025
В Непале подожгли резиденцию экс-премьера Кханала
Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала сильно пострадала после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, пишет портал... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:40:00+03:00
2025-09-09T14:40:00+03:00
2025-09-09T15:04:00+03:00
в мире
непал
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040652499_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2aaa2e28bac845436389beb410a1f559.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала сильно пострадала после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, пишет портал Khabarhub."Протестующие подожгли дом, пока жена бывшего премьер министра была внутри. Она получила серьезные ожоги и была госпитализирована", - говорится в сообщении.Портал со ссылкой на членов семьи пишет, что супруга экс-премьера находится в критическом состоянии: у нее серьезное повреждение легких и множественные ожоги на теле.В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040652499_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_a790482c1edf901160b18a4bf4d155df.jpg
Вид на отель Hilton в Непале, куда ворвались участники беспорядков
Вид на отель Hilton в Непале, куда ворвались участники беспорядков
2025-09-09T14:40
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, беспорядки в непале
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
В Непале подожгли резиденцию экс-премьера Кханала
Участники беспорядков в Непале подожгли резиденцию экс-премьера Кханала
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала сильно пострадала после поджога его резиденции в ходе антиправительственных беспорядков в стране, пишет портал Khabarhub
.
"Протестующие подожгли дом, пока жена бывшего премьер министра была внутри. Она получила серьезные ожоги и была госпитализирована", - говорится в сообщении.
Портал со ссылкой на членов семьи пишет, что супруга экс-премьера находится в критическом состоянии: у нее серьезное повреждение легких и множественные ожоги на теле.
В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.
Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.