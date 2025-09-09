Протестующие в Непале атаковали офис генпрокурора и окружной суд Катманду
Протестующие в Непале вынесли из офиса генпрокурора материалы и подожгли их
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, атаковали офис генпрокурора и окружной суд Катманду, из них вынесли материалы дел и подожгли их, сообщает портал Khabarhub.
Ранее портал сообщал, что участники беспорядков подожгли здание верховного суда.
"Протестующие также атаковали офис генерального прокурора... Аналогичные инциденты имели место в особом суде и окружном суде Катманду. Материалы дел из офиса генпрокурора, особого суда и окружного суда, как сообщается, были вынесены на улицу и подожжены", - говорится в сообщении портала.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
