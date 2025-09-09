Участники беспорядков в Непале подожгли правительственный комплекс
Участники беспорядков в Непале подожгли правительственный комплекс Сингха Дурбар
Протестующий у здания Сингха Дурбар в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующий у здания Сингха Дурбар в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли часть правительственного комплекса Сингха Дурбар, сообщает портал Khabarhub.
Ранее газета Himalayan Times сообщала, что участники протестов ворвались в Сингха Дурбар.
"Во вторник демонстранты проникли на территорию комплекса Сингха Дурбар и подожгли часть главного административного комплекса Непала", - пишет портал.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
