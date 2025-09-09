МИД Индии рекомендовал жителям страны отложить поездки в Непал
© AP Photo / Niranjan Shrestha
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. МИД Индии рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Непал из-за беспорядков.
"В связи с развивающейся ситуацией в Непале гражданам Индии рекомендуется отложить поездки до стабилизации ситуации. Гражданам Индии, находящимся в Непале, рекомендуется оставаться в местах своего проживания, избегать выхода на улицу и проявлять всю необходимую осторожность", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД также рекомендовали находящимся в Непале индийцам следовать рекомендациям по безопасности, предоставляемым властями Непала и посольством Индии в Катманду.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.