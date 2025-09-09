https://ria.ru/20250909/nepal-2040668712.html

МИД Индии рекомендовал жителям страны отложить поездки в Непал

МИД Индии рекомендовал жителям страны отложить поездки в Непал - РИА Новости, 09.09.2025

МИД Индии рекомендовал жителям страны отложить поездки в Непал

МИД Индии рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Непал из-за беспорядков. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:03:00+03:00

2025-09-09T14:03:00+03:00

2025-09-09T14:03:00+03:00

в мире

непал

индия

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632114_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e237577b4c28e83df5b238aafa5b1a5.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. МИД Индии рекомендовал гражданам страны отложить поездки в Непал из-за беспорядков. "В связи с развивающейся ситуацией в Непале гражданам Индии рекомендуется отложить поездки до стабилизации ситуации. Гражданам Индии, находящимся в Непале, рекомендуется оставаться в местах своего проживания, избегать выхода на улицу и проявлять всю необходимую осторожность", - говорится в сообщении ведомства. В МИД также рекомендовали находящимся в Непале индийцам следовать рекомендациям по безопасности, предоставляемым властями Непала и посольством Индии в Катманду. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040667465.html

непал

индия

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Непале Протесты в Непале. 2025-09-09T14:03 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, индия, катманду, беспорядки в непале