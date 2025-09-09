Протестующие напали на бывшего премьера Непала
Бывший премьер Непала Деуба подвергся нападению участников беспорядков
© Кадр видео из соцсетейБывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба, раненный в ходе беспорядков
© Кадр видео из соцсетей
Бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба, раненный в ходе беспорядков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер правящей партии "Непальский конгресс" и бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба и его жена, министр иностранных дел страны Арзу Рана Деуба подверглись нападению участников беспорядков, сообщает портал Khabarhub.
"Бывший премьер... Деуба и его жена... подверглись нападению", - говорится в сообщении портала.
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протестующие напали на министра финансов Непала
Вчера, 13:00