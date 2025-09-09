https://ria.ru/20250909/nepal-2040667005.html

Экс-король Непала призвал рассмотреть требования протестующих

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бывший и последний король Непала Гьянендра Шах заявил о законности требований участников беспорядков, последовавших за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, и необходимости их рассмотреть, его заявление приводит газета Hindustan Times.Двенадцатый и последний король Непала Гьянендра Шах правил с 2001 по 2008 года. В результате массовых антимонархических выступлений в 2006 году он был вынужден восстановить парламент, а через два года монархия в стране была отменена, и Непал стал федеративной демократической республикой."Требования протестующих к надлежащему управлению и экономической дисциплине являются законными и должны быть рассмотрены для будущего страны", - пишет газета со ссылкой на слова бывшего монарха.Он также призвал молодых людей, составляющих основную часть участников беспорядков, не допустить скатывания к насилию и анархии, а также предостерег от вмешательства внешних сил."Крайне трагично и достойно осуждения, что вместо удовлетворения законных требований молодого поколения, были утеряны жизни людей и многие пострадали… Я осуждаю насилие, которое противоречит принципам мирного непальского общества", - добавил Гьянендра Шах.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

