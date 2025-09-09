https://ria.ru/20250909/nepal-2040664453.html

Очевидица предположила, когда прекратятся беспорядки в Непале

ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Гражданка РФ Алина Еремина, находящаяся сейчас Непале, заявила РИА Новости, что надеется на окончание беспорядков в стране в ближайшие двое суток. По словам собеседницы агентства, она сейчас не видит для себя опасности, находясь в Непале. "Премьер-министр подал в отставку, поэтому есть вероятность, что через пару дней всё уляжется. По городу активные беспорядки, люди протестуют в первую очередь против коррупции. Жгут дома представителей власти, аэропорт закрыт", - добавила Еремина. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

