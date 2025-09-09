Российская туристка рассказала о беспорядках в Непале
Россиянка Виктория: протестующие в Непале не трогают туристов
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Протестующие в столице Непала Катманду не проявляют агрессии в отношении туристов, рассказала РИА Новости гражданка России Виктория.
По ее словам, "все заняты внутренними разборками".
"Намеренно соваться в пекло, конечно, не надо, сегодня и завтра рекомендуется сидеть дома, но в целом я бы оценила риски как низкие", - добавила собеседница агентства.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.