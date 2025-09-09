https://ria.ru/20250909/nepal-2040656010.html

Российская туристка рассказала о беспорядках в Непале

Российская туристка рассказала о беспорядках в Непале - РИА Новости, 09.09.2025

Российская туристка рассказала о беспорядках в Непале

Протестующие в столице Непала Катманду не проявляют агрессии в отношении туристов, рассказала РИА Новости гражданка России Виктория. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T13:22:00+03:00

2025-09-09T13:22:00+03:00

2025-09-09T13:22:00+03:00

в мире

непал

катманду

россия

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040649365_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_818dae424a9ea88a151d93357d2669ed.jpg

ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Протестующие в столице Непала Катманду не проявляют агрессии в отношении туристов, рассказала РИА Новости гражданка России Виктория. По ее словам, "все заняты внутренними разборками". "Намеренно соваться в пекло, конечно, не надо, сегодня и завтра рекомендуется сидеть дома, но в целом я бы оценила риски как низкие", - добавила собеседница агентства. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040655186.html

непал

катманду

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале. 2025-09-09T13:22 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, катманду, россия, беспорядки в непале