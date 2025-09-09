https://ria.ru/20250909/nepal-2040655186.html

Участники беспорядков в Непале подожгли здание Верховного суда

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание верховного суда, сообщает портал Khabarhub."Протестующие подожгли здание верховного суда, что привело к обострению напряженности в столице после недавнего вторжения во дворец Сингха Дурбар", - пишет портал.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

