Протестующие напали на министра финансов Непала

Протестующие напали на министра финансов Непала - РИА Новости, 09.09.2025

Протестующие напали на министра финансов Непала

Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов, сообщает журнал India Today. 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов, сообщает журнал India Today."Непальский министр финансов Бишну Прасад Паудель был избит протестующими", - говорится в сообщении издания.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

непал

2025

