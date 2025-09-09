https://ria.ru/20250909/nepal-2040650701.html
Президент Непала на фоне протестов принял отставку премьера
2025-09-09T12:59:00+03:00
2025-09-09T12:59:00+03:00
2025-09-09T14:47:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника президента.Ранее журнал India Today сообщал, что премьер подал в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn."Президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра", - пишет агентство.По его данным, президент начал процедуру выбора нового человека на пост премьер-министра.* запрещена в России как экстремистская
