Президент Непала на фоне протестов принял отставку премьера

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шармы Оли и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника президента.Ранее журнал India Today сообщал, что премьер подал в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn."Президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра", - пишет агентство.По его данным, президент начал процедуру выбора нового человека на пост премьер-министра.* запрещена в России как экстремистская

