Жизни россиян в Непале ничего не угрожает, заявили в посольстве
Жизни россиян в Непале ничего не угрожает, заявили в посольстве - РИА Новости, 09.09.2025
Жизни россиян в Непале ничего не угрожает, заявили в посольстве
Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:55:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской стране. "К нам обращаются россияне, их жизни ничего не угрожает. Они находятся в безопасных местах. По крайней мере, те россияне, об участии которых нам известно. У всех ситуация относительно стабильная", - заявили в дипмиссии. По информации российского посольства, ситуация может усугубиться из-за закрытия международного аэропорта Трибхуван. При этом есть ряд россиян, которые с туристическими целями на данный момент находятся в труднодоступных регионах Непала и не могут добраться до столицы, но их жизни ничего не угрожает, подчеркнули дипломаты.
