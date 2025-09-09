https://ria.ru/20250909/nepal-2040649926.html

Жизни россиян в Непале ничего не угрожает, заявили в посольстве

Жизни россиян в Непале ничего не угрожает, заявили в посольстве

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской стране. "К нам обращаются россияне, их жизни ничего не угрожает. Они находятся в безопасных местах. По крайней мере, те россияне, об участии которых нам известно. У всех ситуация относительно стабильная", - заявили в дипмиссии. По информации российского посольства, ситуация может усугубиться из-за закрытия международного аэропорта Трибхуван. При этом есть ряд россиян, которые с туристическими целями на данный момент находятся в труднодоступных регионах Непала и не могут добраться до столицы, но их жизни ничего не угрожает, подчеркнули дипломаты.

