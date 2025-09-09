Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Непале подала в отставку из-за протестов - РИА Новости, 09.09.2025
11:55 09.09.2025 (обновлено: 12:04 09.09.2025)
Оппозиция в Непале подала в отставку из-за протестов
Оппозиция в Непале подала в отставку из-за протестов - РИА Новости, 09.09.2025
Оппозиция в Непале подала в отставку из-за протестов
Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти на фоне... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов, начавшихся из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn, информирует местный портал Khabarhub.Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения."Все члены оппозиционной Национал-демократической партии (RPP) подали в отставку с парламентских и провинциальных постов на фоне растущей неопределённости, вызванной протестами", - говорится в публикации портала.Глава партии Гьян Бахадур Шахи сообщил Khabarhub, что все 42 законодателя на федеральном и провинциальном уровнях официально подали заявления об отставке.* запрещена в России как экстремистская
беспорядки в непале, непал, в мире, россия
Оппозиция в Непале подала в отставку из-за протестов

В Непале все члены оппозиционной партии ушли в отставку из-за протестов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов, начавшихся из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn, информирует местный портал Khabarhub.
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
"Все члены оппозиционной Национал-демократической партии (RPP) подали в отставку с парламентских и провинциальных постов на фоне растущей неопределённости, вызванной протестами", - говорится в публикации портала.
Глава партии Гьян Бахадур Шахи сообщил Khabarhub, что все 42 законодателя на федеральном и провинциальном уровнях официально подали заявления об отставке.
* запрещена в России как экстремистская
В Непале подожгли здание парламента
