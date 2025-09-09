https://ria.ru/20250909/nepal-2040633243.html

Премьер-министр Непала ушел в отставку из-за беспорядков

Премьер-министр Непала ушел в отставку из-за беспорядков - РИА Новости, 09.09.2025

Премьер-министр Непала ушел в отставку из-за беспорядков

Глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране, сообщает газета India Today.

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране, сообщает газета India Today."Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку со своего поста на фоне эскалации беспорядков в стране", - говорится в публикации издания.Во вторник местный портал Khabarhub сообщал, что оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непала распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.* запрещена в России как экстремистская

непал

2025

Новости

