Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
"С 22:00 (19:15 мск. — Прим. ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля", — указано материале издания в соцсети Х.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.
Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".
При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.
По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.
На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".
Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.
На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.
Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.
Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.
Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.
Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.
В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.
Главное о беспорядках
- Во вторник демонстранты ворвались в правительственный комплекс. Они подожгли здания резиденции президента Рама Чандры Паудела, парламента, Верховного суда, офис правящей партии "Непальский конгресс" и резиденцию премьер-министра Шармы Оли. Глава правительства ушел в отставку, на его пост потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха.
- Непальская армия эвакуировала президента и министров из их резиденций с помощью вертолетов. Глава Минфина Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов.
- Затем протестующие атаковали здания офиса генпрокурора и окружного суда, оттуда вынесли материалы дел и подожгли их. Пострадала и резиденция экс-премьера Натха Кханала Джалы, его жена погибла от полученных ожогов.
- Из тюрьмы в городе Лалитпур сбежали все заключенные — по меньшей мере полторы тысячи человек. Возле Главного управления полиции произошла стрельба. По последним данным, во время беспорядков погибли 22 человека, более 500 получили ранения.
- Аэропорт в Катманду закрыт, все рейсы отменены. Также протестующие подожгли аэропорт Бхайрахава.
- Как сообщили РИА Новости в посольстве, жизни россиян в Непале ничего не угрожает, пострадавших нет. В АТОР отметили, что в стране сейчас могут находиться около 350-400 туристов из России, из них в организованных турах — не более 50 человек.
- По словам очевидцев, демонстранты не трогают туристов. Тем не менее отдыхающих призвали оставаться в безопасных местах, избегать районов со скоплением протестантов и соблюдать указания властей.