Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране - РИА Новости, 09.09.2025
20:04 09.09.2025 (обновлено: 22:14 09.09.2025)
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub.&quot;С 22:00 (19:15 мск. — Прим. ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля&quot;, — указано материале издания в соцсети Х.Главное о беспорядкахПредыстория протестовВ конце прошлой недели власти Непала запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них: Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.Восьмого сентября в Катманду, а затем и в других городах начались массовые акции, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей, но это не остановило волнения.Президент Непала в ближайшее время встретится с представителями всех политических партий и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты. Его представители заявили о непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub.
«

"С 22:00 (19:15 мск. — Прим. ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля", — указано материале издания в соцсети Х.

Главное о беспорядках

  • Во вторник демонстранты ворвались в правительственный комплекс. Они подожгли здания резиденции президента Рама Чандры Паудела, парламента, Верховного суда, офис правящей партии "Непальский конгресс" и резиденцию премьер-министра Шармы Оли. Глава правительства ушел в отставку, на его пост потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха.
  • Непальская армия эвакуировала президента и министров из их резиденций с помощью вертолетов. Глава Минфина Бишну Прасад Паудель был избит участниками протестов.
  • Затем протестующие атаковали здания офиса генпрокурора и окружного суда, оттуда вынесли материалы дел и подожгли их. Пострадала и резиденция экс-премьера Натха Кханала Джалы, его жена погибла от полученных ожогов.
  • Из тюрьмы в городе Лалитпур сбежали все заключенные — по меньшей мере полторы тысячи человек. Возле Главного управления полиции произошла стрельба. По последним данным, во время беспорядков погибли 22 человека, более 500 получили ранения.
  • Аэропорт в Катманду закрыт, все рейсы отменены. Также протестующие подожгли аэропорт Бхайрахава.
  • Как сообщили РИА Новости в посольстве, жизни россиян в Непале ничего не угрожает, пострадавших нет. В АТОР отметили, что в стране сейчас могут находиться около 350-400 туристов из России, из них в организованных турах — не более 50 человек.
  • По словам очевидцев, демонстранты не трогают туристов. Тем не менее отдыхающих призвали оставаться в безопасных местах, избегать районов со скоплением протестантов и соблюдать указания властей.

Предыстория протестов

В конце прошлой недели власти Непала запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них: Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
Восьмого сентября в Катманду, а затем и в других городах начались массовые акции, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей, но это не остановило волнения.
Президент Непала в ближайшее время встретится с представителями всех политических партий и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты. Его представители заявили о непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
