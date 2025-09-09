Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране

https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html

Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub."С 22:00 (19:15 мск. — Прим. ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля", — указано материале издания в соцсети Х.Главное о беспорядкахПредыстория протестовВ конце прошлой недели власти Непала запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них: Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.Восьмого сентября в Катманду, а затем и в других городах начались массовые акции, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей, но это не остановило волнения.Президент Непала в ближайшее время встретится с представителями всех политических партий и делегацией молодежного движения Generation Z, инициировавшего протесты. Его представители заявили о непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале. 2025-09-09T20:04 true PT1M46S

Эвакуация министров в Непале На фото и видео – как раз эти антиправительственные протесты, начавшиеся из-за запрета ряда соцсетей в стране. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-09T20:04 true PT1M47S

Избиение министра финансов в Непале Избиение министра финансов в Непале 2025-09-09T20:04 true PT0M18S

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. 2025-09-09T20:04 true PT2M09S

Кадры с избитым бывшим премьер-министром Непала Кадры с избитым бывшим премьер-министром Непала 2025-09-09T20:04 true PT0M24S

Протесты в Непале Протесты в Непале. 2025-09-09T20:04 true PT1M24S

Вид на отель Hilton в Непале, куда ворвались участники беспорядков Вид на отель Hilton в Непале, куда ворвались участники беспорядков 2025-09-09T20:04 true PT0M09S

Пожар в правительственном отеле в туристическом городе Непала Покхаре Пожар в правительственном отеле в туристическом городе Непала Покхаре. 2025-09-09T20:04 true PT0M54S

