В Непале участники беспорядков подожгли офис правящей партии
В Непале участники беспорядков подожгли офис правящей партии - РИА Новости, 09.09.2025
В Непале участники беспорядков подожгли офис правящей партии
Протестующие в Непале подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", пишет газета Kathmandu Post.
2025-09-09T11:42:00+03:00
2025-09-09T11:42:00+03:00
2025-09-09T12:11:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Протестующие в Непале подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", пишет газета Kathmandu Post."Во вторник протестующие... подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в Санепе", - говорится в сообщении издания.
