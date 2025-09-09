Рейтинг@Mail.ru
В Непале участники беспорядков подожгли офис правящей партии
11:42 09.09.2025 (обновлено: 12:11 09.09.2025)
В Непале участники беспорядков подожгли офис правящей партии
Протестующие в Непале подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", пишет газета Kathmandu Post. РИА Новости, 09.09.2025
непал
в мире
беспорядки в непале
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Протестующие в Непале подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", пишет газета Kathmandu Post."Во вторник протестующие... подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в Санепе", - говорится в сообщении издания.
непал
непал, в мире, беспорядки в непале
Непал, В мире, Беспорядки в Непале
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротестующие подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в Катманду. 9 сентября 2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующие подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в Катманду. 9 сентября 2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Протестующие в Непале подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", пишет газета Kathmandu Post.
"Во вторник протестующие... подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в Санепе", - говорится в сообщении издания.
НепалВ миреБеспорядки в Непале
 
 
