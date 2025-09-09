В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера
В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера Оли в Балкоте
Протестующие в Непале
© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar
Протестующие в Непале
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Непала Шармы Оли, пишет Himalayan Times.
"Демонстранты во вторник собрались возле частной резиденции премьер-министра Шарма Оли в городе Балкот, призывая к ответственности за гибель людей в понедельник. Во время протеста демонстранты подожгли его резиденцию", — говорится в публикации.
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду
Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, есть сообщения о перестрелках.
По данным газеты, демонстранты в других городах подожгли резиденции нескольких политиков, включая министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Рамеша Лекхака.
Протесты в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
Протесты в Непале
- В конце прошлой недели власти запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
- Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу.
Протесты в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
- Восьмого сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 300 получили ранения.
- Оппозиционные партии призвали премьер-министра страны Шарму Оли уйти в отставку. Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание парламента во время беспорядков в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Здание парламента во время беспорядков в Катманду