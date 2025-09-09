Рейтинг@Mail.ru
В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 09.09.2025 (обновлено: 11:27 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nepal-2040622331.html
В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера
В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера - РИА Новости, 09.09.2025
В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера
Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Непала Шармы Оли, пишет Himalayan Times. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:07:00+03:00
2025-09-09T11:27:00+03:00
в мире
непал
катманду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040622070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5f33a8b5404e695e2a5c2f3aaa4012e.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Непала Шармы Оли, пишет Himalayan Times."Демонстранты во вторник собрались возле частной резиденции премьер-министра Шарма Оли в городе Балкот, призывая к ответственности за гибель людей в понедельник. Во время протеста демонстранты подожгли его резиденцию", — говорится в публикации.Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, есть сообщения о перестрелках.По данным газеты, демонстранты в других городах подожгли резиденции нескольких политиков, включая министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Рамеша Лекхака.Протесты в Непале* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040622070_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fc934918e1e34aca327be365edfe368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду
В мире, Непал, Катманду
В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера

В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера Оли в Балкоте

© Getty Images / NurPhoto/Sanjit PariyarПротестующие в Непале
Протестующие в Непале - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar
Протестующие в Непале
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Непала Шармы Оли, пишет Himalayan Times.
"Демонстранты во вторник собрались возле частной резиденции премьер-министра Шарма Оли в городе Балкот, призывая к ответственности за гибель людей в понедельник. Во время протеста демонстранты подожгли его резиденцию", — говорится в публикации.
© AP Photo / Niranjan ShresthaПолиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Полиция применяет водометы против протестующих во время столкновений у здания парламента в Катманду
Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, есть сообщения о перестрелках.
По данным газеты, демонстранты в других городах подожгли резиденции нескольких политиков, включая министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Рамеша Лекхака.
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду

Протесты в Непале

  • В конце прошлой недели власти запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
  • Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу.
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
  • Восьмого сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 300 получили ранения.
  • Оппозиционные партии призвали премьер-министра страны Шарму Оли уйти в отставку. Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© AP Photo / Niranjan ShresthaЗдание парламента во время беспорядков в Катманду
Здание парламента во время беспорядков в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Здание парламента во время беспорядков в Катманду
 
В миреНепалКатманду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала