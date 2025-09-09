https://ria.ru/20250909/nepal-2040622331.html

В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Протестующие подожгли резиденцию премьер-министра Непала Шармы Оли, пишет Himalayan Times."Демонстранты во вторник собрались возле частной резиденции премьер-министра Шарма Оли в городе Балкот, призывая к ответственности за гибель людей в понедельник. Во время протеста демонстранты подожгли его резиденцию", — говорится в публикации.Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, есть сообщения о перестрелках.По данным газеты, демонстранты в других городах подожгли резиденции нескольких политиков, включая министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Рамеша Лекхака.Протесты в Непале* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

