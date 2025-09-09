Рейтинг@Mail.ru
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО
09.09.2025
19:05 09.09.2025
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО - РИА Новости, 09.09.2025
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО
НАТО не прекращает угрожать России, что подтверждают и продолжающийся кризис на Украине, и срыв российских мирных инициатив, констатировал в соцсети Х... РИА Новости, 09.09.2025
нато
россия
москва
украина
евросоюз
в мире
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости . НАТО не прекращает угрожать России, что подтверждают и продолжающийся кризис на Украине, и срыв российских мирных инициатив, констатировал в соцсети Х итальянский журналист Томас Фази."НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим, начавший эту войну", — отметил он.Вместе с тем журналист подчеркнул, что именно Североатлантический альянс срывает российские мирные инициативы и постоянно выставляет Москву "угрозой"."Ничего подобного со стороны России нет", — заключил Фази.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
россия
москва
украина
нато, россия, москва, украина, евросоюз, в мире
НАТО, Россия, Москва, Украина, Евросоюз, В мире
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО

Журналист Фази: НАТО будет пытаться срывать все мирные инициативы России

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости . НАТО не прекращает угрожать России, что подтверждают и продолжающийся кризис на Украине, и срыв российских мирных инициатив, констатировал в соцсети Х итальянский журналист Томас Фази.
"НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим, начавший эту войну", — отметил он.
Вместе с тем журналист подчеркнул, что именно Североатлантический альянс срывает российские мирные инициативы и постоянно выставляет Москву "угрозой".
"Ничего подобного со стороны России нет", — заключил Фази.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
НАТО Россия Москва Украина Евросоюз В мире
 
 
