"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО - РИА Новости, 09.09.2025
"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО
НАТО не прекращает угрожать России, что подтверждают и продолжающийся кризис на Украине, и срыв российских мирных инициатив, констатировал в соцсети Х... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости . НАТО не прекращает угрожать России, что подтверждают и продолжающийся кризис на Украине, и срыв российских мирных инициатив, констатировал в соцсети Х итальянский журналист Томас Фази."НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим, начавший эту войну", — отметил он.Вместе с тем журналист подчеркнул, что именно Североатлантический альянс срывает российские мирные инициативы и постоянно выставляет Москву "угрозой"."Ничего подобного со стороны России нет", — заключил Фази.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
