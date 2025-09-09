https://ria.ru/20250909/nato-2040768216.html

"Срывает инициативы". В ЕС предупредили Россию о нарастающей угрозе НАТО

НАТО не прекращает угрожать России, что подтверждают и продолжающийся кризис на Украине, и срыв российских мирных инициатив, констатировал в соцсети Х...

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости . НАТО не прекращает угрожать России, что подтверждают и продолжающийся кризис на Украине, и срыв российских мирных инициатив, констатировал в соцсети Х итальянский журналист Томас Фази."НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим, начавший эту войну", — отметил он.Вместе с тем журналист подчеркнул, что именно Североатлантический альянс срывает российские мирные инициативы и постоянно выставляет Москву "угрозой"."Ничего подобного со стороны России нет", — заключил Фази.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

