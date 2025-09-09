Рейтинг@Mail.ru
09.09.2025

В МИД России рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
13:01 09.09.2025
В МИД России рассказали о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, получили только проблемы, лишились суверенитета в реализации внешнеполитических приоритетов и авторитета на мировой арене, а не обрели безопасность, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. "Перед глазами находится пример Швеции и Финляндии, которые вместо комфортного во всех отношениях пребывания в статусе нейтральных государств, вступив в НАТО, приобрели себе только головную боль — в момент стали прифронтовыми государствами. В соответствии с решениями последнего саммита НАТО, который состоялся в Гааге в июне, они теперь обязаны повысить уровень военных расходов до 5% ВВП, что в условиях наличия сложностей в экономике и проблем в социальной сфере этих стран является трудновыполнимой задачей", - сказал дипломат агентству. Более того, как отметил Масленников, Финляндия и Швеция фактически потеряли суверенитет в вопросах военного строительства и реализации внешнеполитических приоритетов. Хельсинки и Стокгольм лишились авторитета в международном сообществе, как беспристрастных посредников их больше никто не воспринимает, и они вынуждены беспрекословно выполнять решения, которые штампуются в штаб-квартире альянса, отметил дипломат. Он подчеркнул, что вместо обретения безопасности политики Финляндии и Швеции ввергли свои государства в пучину геополитической конфронтации со всеми вытекающими отсюда последствиями.
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, получили только проблемы, лишились суверенитета в реализации внешнеполитических приоритетов и авторитета на мировой арене, а не обрели безопасность, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Перед глазами находится пример Швеции и Финляндии, которые вместо комфортного во всех отношениях пребывания в статусе нейтральных государств, вступив в НАТО, приобрели себе только головную боль — в момент стали прифронтовыми государствами. В соответствии с решениями последнего саммита НАТО, который состоялся в Гааге в июне, они теперь обязаны повысить уровень военных расходов до 5% ВВП, что в условиях наличия сложностей в экономике и проблем в социальной сфере этих стран является трудновыполнимой задачей", - сказал дипломат агентству.
Более того, как отметил Масленников, Финляндия и Швеция фактически потеряли суверенитет в вопросах военного строительства и реализации внешнеполитических приоритетов. Хельсинки и Стокгольм лишились авторитета в международном сообществе, как беспристрастных посредников их больше никто не воспринимает, и они вынуждены беспрекословно выполнять решения, которые штампуются в штаб-квартире альянса, отметил дипломат.
Он подчеркнул, что вместо обретения безопасности политики Финляндии и Швеции ввергли свои государства в пучину геополитической конфронтации со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Бумажный тигр" Европы пытается превратиться в "шипованную свинью"
25 августа, 08:00
 
