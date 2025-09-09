НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе

https://ria.ru/20250909/nasa-2040562149.html

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, заявили в американском ведомстве. "Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год", - указано в сообщении. Эксперимент, как уточняется, будет проводиться в напечатанном на 3D-принтере жилище в космическом центре НАСА в Хьюстоне, штат Техас, он позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны, Марса и других планет. Отмечается, что команда будет сталкиваться с реалистичными ограничениями ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности, а также другими стрессовыми ситуациями. Им также предстоит выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по Марсу, выращивание овощей, роботизированные операции и другие виды активностей. Волонтерами для симуляции станут летчик-испытатель ВВС США, майор Росс Элдер, полковник и медик американских Космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической и оборонной промышленности Джеймс Спайсер. Для них будет создан модуль Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов (158 квадратных метров). Начало миссии запланировано на 19 октября. В ходе исследования НАСА рассчитывает собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы лучше понять потенциальное влияние ограничений ресурсов и длительных миссий на Марс на здоровье и работоспособность экипажа. "Команда будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней, завершив свою миссию 31 октября 2026 года", - добавили в НАСА. Ранее в сентябре американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил в интервью телеканалу Fox News, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев. Чиновник подчеркивал, что астронавтам нужно будет остаться на планете, а затем вернуться обратно на Землю.

