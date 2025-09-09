https://ria.ru/20250909/nasa-2040562149.html
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе - РИА Новости, 09.09.2025
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе
НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, заявили в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T01:04:00+03:00
2025-09-09T01:04:00+03:00
2025-09-09T01:04:00+03:00
наука
марс
сша
хьюстон
наса
космос - риа наука
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522644_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7b69bc0ae62ee9029200d6d48c6b64cb.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, заявили в американском ведомстве. "Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год", - указано в сообщении. Эксперимент, как уточняется, будет проводиться в напечатанном на 3D-принтере жилище в космическом центре НАСА в Хьюстоне, штат Техас, он позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны, Марса и других планет. Отмечается, что команда будет сталкиваться с реалистичными ограничениями ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности, а также другими стрессовыми ситуациями. Им также предстоит выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по Марсу, выращивание овощей, роботизированные операции и другие виды активностей. Волонтерами для симуляции станут летчик-испытатель ВВС США, майор Росс Элдер, полковник и медик американских Космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической и оборонной промышленности Джеймс Спайсер. Для них будет создан модуль Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов (158 квадратных метров). Начало миссии запланировано на 19 октября. В ходе исследования НАСА рассчитывает собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы лучше понять потенциальное влияние ограничений ресурсов и длительных миссий на Марс на здоровье и работоспособность экипажа. "Команда будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней, завершив свою миссию 31 октября 2026 года", - добавили в НАСА. Ранее в сентябре американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил в интервью телеканалу Fox News, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев. Чиновник подчеркивал, что астронавтам нужно будет остаться на планете, а затем вернуться обратно на Землю.
https://ria.ru/20250228/mars-2002103686.html
https://ria.ru/20250408/nasa-2009936239.html
https://ria.ru/20250904/mars-2039751157.html
марс
сша
хьюстон
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522644_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_72d3fddad2533fbcce5d9cad4982ee9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марс, сша, хьюстон, наса, космос - риа наука, космос
Наука, Марс, США, Хьюстон, НАСА, Космос - РИА Наука, Космос
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе
НАСА напечатало на 3D-принтере жилище для симуляции жизни на Марсе
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, заявили в американском ведомстве.
"Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс
длиною в год", - указано в сообщении.
Эксперимент, как уточняется, будет проводиться в напечатанном на 3D-принтере жилище в космическом центре НАСА
в Хьюстоне
, штат Техас
, он позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны
, Марса и других планет.
Отмечается, что команда будет сталкиваться с реалистичными ограничениями ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности, а также другими стрессовыми ситуациями. Им также предстоит выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по Марсу, выращивание овощей, роботизированные операции и другие виды активностей.
Волонтерами для симуляции станут летчик-испытатель ВВС США, майор Росс Элдер, полковник и медик американских Космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической и оборонной промышленности Джеймс Спайсер.
Для них будет создан модуль Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов (158 квадратных метров). Начало миссии запланировано на 19 октября.
В ходе исследования НАСА рассчитывает собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы лучше понять потенциальное влияние ограничений ресурсов и длительных миссий на Марс на здоровье и работоспособность экипажа.
"Команда будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней, завершив свою миссию 31 октября 2026 года", - добавили в НАСА.
Ранее в сентябре американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил в интервью телеканалу Fox News, что США
планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев. Чиновник подчеркивал, что астронавтам нужно будет остаться на планете, а затем вернуться обратно на Землю
.