Рейтинг@Mail.ru
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
01:04 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/nasa-2040562149.html
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе - РИА Новости, 09.09.2025
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе
НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, заявили в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T01:04:00+03:00
2025-09-09T01:04:00+03:00
наука
марс
сша
хьюстон
наса
космос - риа наука
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522644_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7b69bc0ae62ee9029200d6d48c6b64cb.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, заявили в американском ведомстве. "Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год", - указано в сообщении. Эксперимент, как уточняется, будет проводиться в напечатанном на 3D-принтере жилище в космическом центре НАСА в Хьюстоне, штат Техас, он позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны, Марса и других планет. Отмечается, что команда будет сталкиваться с реалистичными ограничениями ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности, а также другими стрессовыми ситуациями. Им также предстоит выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по Марсу, выращивание овощей, роботизированные операции и другие виды активностей. Волонтерами для симуляции станут летчик-испытатель ВВС США, майор Росс Элдер, полковник и медик американских Космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической и оборонной промышленности Джеймс Спайсер. Для них будет создан модуль Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов (158 квадратных метров). Начало миссии запланировано на 19 октября. В ходе исследования НАСА рассчитывает собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы лучше понять потенциальное влияние ограничений ресурсов и длительных миссий на Марс на здоровье и работоспособность экипажа. "Команда будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней, завершив свою миссию 31 октября 2026 года", - добавили в НАСА. Ранее в сентябре американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил в интервью телеканалу Fox News, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев. Чиновник подчеркивал, что астронавтам нужно будет остаться на планете, а затем вернуться обратно на Землю.
https://ria.ru/20250228/mars-2002103686.html
https://ria.ru/20250408/nasa-2009936239.html
https://ria.ru/20250904/mars-2039751157.html
марс
сша
хьюстон
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522644_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_72d3fddad2533fbcce5d9cad4982ee9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, сша, хьюстон, наса, космос - риа наука, космос
Наука, Марс, США, Хьюстон, НАСА, Космос - РИА Наука, Космос
НАСА запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе

НАСА напечатало на 3D-принтере жилище для симуляции жизни на Марсе

© iStock.com / IgnatievКолонизация Марса
Колонизация Марса - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© iStock.com / Ignatiev
Колонизация Марса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища, заявили в американском ведомстве.
"Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год", - указано в сообщении.
Китайский марсоход Чжужун и посадочный модуль миссии Тяньвэнь-1 на поверхности Марса - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Китайский марсоход нашел на планете следы существования древних океанов
28 февраля, 07:35
Эксперимент, как уточняется, будет проводиться в напечатанном на 3D-принтере жилище в космическом центре НАСА в Хьюстоне, штат Техас, он позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны, Марса и других планет.
Отмечается, что команда будет сталкиваться с реалистичными ограничениями ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности, а также другими стрессовыми ситуациями. Им также предстоит выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по Марсу, выращивание овощей, роботизированные операции и другие виды активностей.
Волонтерами для симуляции станут летчик-испытатель ВВС США, майор Росс Элдер, полковник и медик американских Космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери и технический директор из аэрокосмической и оборонной промышленности Джеймс Спайсер.
Марс - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ: НАСА не сможет за пять лет отправить астронавтов на Марс
8 апреля, 06:28
Для них будет создан модуль Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов (158 квадратных метров). Начало миссии запланировано на 19 октября.
В ходе исследования НАСА рассчитывает собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы лучше понять потенциальное влияние ограничений ресурсов и длительных миссий на Марс на здоровье и работоспособность экипажа.
"Команда будет жить и работать как астронавты на протяжении 378 дней, завершив свою миссию 31 октября 2026 года", - добавили в НАСА.
Ранее в сентябре американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил в интервью телеканалу Fox News, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, эта миссия займет более восьми месяцев. Чиновник подчеркивал, что астронавтам нужно будет остаться на планете, а затем вернуться обратно на Землю.
Марс - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса
4 сентября, 18:36
 
НаукаМарсСШАХьюстонНАСАКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала