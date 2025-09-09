https://ria.ru/20250909/naemniki-2040584369.html
Австралийский политолог прокомментировал приговор наемнику Дженкинсу
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Жители Австралии в основном считают осужденного наемника-австралийца на службе ВСУ Оскара Дженкинса идиотом, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. В мае старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева сообщила агентству, что верховный суд республики приговорил наемника Дженкинса, воевавшего на стороне Киева и прибывшего в Донбасс в составе 66-й механизированной бригады ВСУ ради заработка, к 13 годам колонии строгого режима. "Среднестатистический пользователь соцсетей в Австралии считает Оскара идиотом. Я внимательно следил за этой историей. Он учился в элитной школе в Мельбурне, играл в команде по крикету, а потом уехал работать учителем в Китай на десять лет. Затем он вернулся в Австралию и сразу полетел на Украину. Не понимаю, что произошло, так как в Китае он не мог набраться антироссийских взглядов", - сказал Лоу на полях ВЭФ. Он добавил, что Дженкинс публиковал в соцсетях видео о приверженности вегетарианству, а его родители говорили о "небольших проблемах" с рассудком сына. "С моей точки зрения, у него была мания величия. Поехать на Украину, выиграть там войну и вернуться героем. Сделать что-то, что не по силам обычному человеку. Все пошло не по плану", - поделился мнением политолог. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
