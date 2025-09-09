Австралийский политолог прокомментировал приговор наемнику Дженкинсу

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 09.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
австралия
китай
украина
вооруженные силы украины
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996072289_0:169:558:483_1920x0_80_0_0_ffc09068767e8d947fe2119863b59026.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Жители Австралии в основном считают осужденного наемника-австралийца на службе ВСУ Оскара Дженкинса идиотом, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. В мае старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева сообщила агентству, что верховный суд республики приговорил наемника Дженкинса, воевавшего на стороне Киева и прибывшего в Донбасс в составе 66-й механизированной бригады ВСУ ради заработка, к 13 годам колонии строгого режима. "Среднестатистический пользователь соцсетей в Австралии считает Оскара идиотом. Я внимательно следил за этой историей. Он учился в элитной школе в Мельбурне, играл в команде по крикету, а потом уехал работать учителем в Китай на десять лет. Затем он вернулся в Австралию и сразу полетел на Украину. Не понимаю, что произошло, так как в Китае он не мог набраться антироссийских взглядов", - сказал Лоу на полях ВЭФ. Он добавил, что Дженкинс публиковал в соцсетях видео о приверженности вегетарианству, а его родители говорили о "небольших проблемах" с рассудком сына. "С моей точки зрения, у него была мания величия. Поехать на Украину, выиграть там войну и вернуться героем. Сделать что-то, что не по силам обычному человеку. Все пошло не по плану", - поделился мнением политолог. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996072289_0:117:558:536_1920x0_80_0_0_7726287630bed648830cb9a8a7bd9b68.jpg
1920
1920
true
в мире, австралия, китай, украина, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австралия, Китай, Украина, Вооруженные силы Украины, Дальневосточный федеральный университет
Австралийский политолог прокомментировал приговор наемнику Дженкинсу

Марк Лоу заявил, что австралийцы считают осужденного в России наемника идиотом

© Кадр видео из соцсетейАвстралийский наемник Оскар Дженкинс
Австралийский наемник Оскар Дженкинс - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Австралийский наемник Оскар Дженкинс . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Жители Австралии в основном считают осужденного наемника-австралийца на службе ВСУ Оскара Дженкинса идиотом, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу.
В мае старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева сообщила агентству, что верховный суд республики приговорил наемника Дженкинса, воевавшего на стороне Киева и прибывшего в Донбасс в составе 66-й механизированной бригады ВСУ ради заработка, к 13 годам колонии строгого режима.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Украинский пленный рассказал о наемниках из Японии
Вчера, 04:33
"Среднестатистический пользователь соцсетей в Австралии считает Оскара идиотом. Я внимательно следил за этой историей. Он учился в элитной школе в Мельбурне, играл в команде по крикету, а потом уехал работать учителем в Китай на десять лет. Затем он вернулся в Австралию и сразу полетел на Украину. Не понимаю, что произошло, так как в Китае он не мог набраться антироссийских взглядов", - сказал Лоу на полях ВЭФ.
Он добавил, что Дженкинс публиковал в соцсетях видео о приверженности вегетарианству, а его родители говорили о "небольших проблемах" с рассудком сына.
"С моей точки зрения, у него была мания величия. Поехать на Украину, выиграть там войну и вернуться героем. Сделать что-то, что не по силам обычному человеку. Все пошло не по плану", - поделился мнением политолог.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстралияКитайУкраинаВооруженные силы УкраиныДальневосточный федеральный университет
 
 
