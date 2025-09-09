https://ria.ru/20250909/naemniki-2040576551.html

Украинский пленный рассказал о наемниках из Японии

Наемники из Японии принимают участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, рассказал украинский пленный, видео его показаний передал РИА Новости посол МИД РФ... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Наемники из Японии принимают участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, рассказал украинский пленный, видео его показаний передал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Иностранные наемники были. Сталкивался с ними, когда проходил БЗВП (базовая общевойсковая подготовка - ред.) в Черкасской области, пгт Верхнячка", - рассказал 49-летний пленный, уроженец Винницкой области. По его словам, вместе с ним и его сослуживцами военную подготовку проходила группа иностранцев с переводчиком из Германии. "Было два поляка. Колумбиец один, американец один, германец один и ирландец один. Японцы были, четыре человека еще японцев", - рассказал пленный. Иностранцы запомнились ему своим внешним видом – ирландец был худой и бородатый, американец – с татуировкой на шее. Колумбиец был полным и смуглым, а японцы – невысокого роста. У большинства были шевроны на иностранных языках, они носили форму расцветки "мультикам". Обучались иностранцы тому же, что и остальные военные – стрельба, метание гранат, марш-броски, ночные стрельбы и штурм окопов, основы инженерного дела. Личное общение иностранцев с украинцами было запрещено, хотя они жили рядом, рассказал пленный. При этом иностранцев всегда первыми пропускали на стрельбы. "Они всегда первые, потому что они типа иностранцы. Это я слышал не один", - объяснил он. После окончания "учебки" пленного с его подразделением перекинули в Сумскую область, разместили в частном доме в селе. Там он вновь встретил этих же иностранцев, из которых сформировали отдельное подразделение. Воевали они недолго. "На второй день слышали, что они (иностранцы) заходили на штурм. Должны были зайти. Но они то ли не туда пошли, и нарвались на российских военнослужащих, и их разбили. И больше я их не видел никогда", - рассказал он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

