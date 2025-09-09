https://ria.ru/20250909/mvd-2040804467.html
МВД Катара заявило о продолжении работ по поиску пропавших в Дохе
МВД Катара заявило о продолжении работ по поиску пропавших в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
МВД Катара заявило о продолжении работ по поиску пропавших в Дохе
Специалисты продолжают работу по установлению личностей, пропавших на месте израильского удара в Дохе, говорится в заявлении МВД Катара. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:28:00+03:00
2025-09-09T23:28:00+03:00
2025-09-09T23:28:00+03:00
в мире
доха
катар
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Специалисты продолжают работу по установлению личностей, пропавших на месте израильского удара в Дохе, говорится в заявлении МВД Катара. "Министерство подтверждает, что продолжает мероприятия по установлению фактов, сбору информации и выявлению оставшихся пропавших на месте происшествия. О любых новых данных будет объявлено незамедлительно после их получения", - написано в заявлении. В ведомстве также подтвердили гибель сына главы движения ХАМАС в секторе Газа Хумама Халиль аль-Хайя. Кроме того, пострадали несколько мирных жителей, находившихся на месте удара, которые в настоящее время госпитализированы. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
https://ria.ru/20250909/katar-2040801520.html
доха
катар
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, доха, катар, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Доха, Катар, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
МВД Катара заявило о продолжении работ по поиску пропавших в Дохе
МВД Катара заявило о продолжении работ по поиску пропавших после удара по Дохе