МВД Катара заявило о продолжении работ по поиску пропавших в Дохе

МВД Катара заявило о продолжении работ по поиску пропавших в Дохе

Специалисты продолжают работу по установлению личностей, пропавших на месте израильского удара в Дохе, говорится в заявлении МВД Катара. РИА Новости, 09.09.2025

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Специалисты продолжают работу по установлению личностей, пропавших на месте израильского удара в Дохе, говорится в заявлении МВД Катара. "Министерство подтверждает, что продолжает мероприятия по установлению фактов, сбору информации и выявлению оставшихся пропавших на месте происшествия. О любых новых данных будет объявлено незамедлительно после их получения", - написано в заявлении. В ведомстве также подтвердили гибель сына главы движения ХАМАС в секторе Газа Хумама Халиль аль-Хайя. Кроме того, пострадали несколько мирных жителей, находившихся на месте удара, которые в настоящее время госпитализированы. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.

