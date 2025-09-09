https://ria.ru/20250909/muzhchina-2040675874.html
Мужчина, стоявший на окне дома на юго-востоке Москвы, спустился на балкон
Мужчина, стоявший на окне дома на юго-востоке Москвы, спустился на балкон - РИА Новости, 09.09.2025
Мужчина, стоявший на окне дома на юго-востоке Москвы, спустился на балкон
Специалисты уговорили мужчину спуститься на балкон из окна многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалисты уговорили мужчину спуститься на балкон из окна многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что молодой человек стоит на окне балкона 16-го этажа 25-этажного дома по адресу: улица Верхние Поля, 14/1. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Рядом с мужчиной находилась его знакомая. "Парня отговорили, спустился из окна на балкон", - сказал собеседник агентства.
