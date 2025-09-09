https://ria.ru/20250909/muzhchina-2040648054.html
Мужчина стоит на балконе многоэтажки на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спасатели и полиция прибыли к многоэтажному дому на юго-востоке Москвы, на окне балконе которого стоит мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На балконе 16-го этажа 25-этажного дома по адресу: улица Верхние Поля, 14/1 стоит парень", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия прибыли спасатели и полиция. "Рядом с парнем его знакомая, которая пытается его отговорить", - отметил собеседник агентства.
