Мужчина стоит на балконе многоэтажки на юго-востоке Москвы

Мужчина стоит на балконе многоэтажки на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 09.09.2025

Мужчина стоит на балконе многоэтажки на юго-востоке Москвы

Спасатели и полиция прибыли к многоэтажному дому на юго-востоке Москвы, на окне балконе которого стоит мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных...

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спасатели и полиция прибыли к многоэтажному дому на юго-востоке Москвы, на окне балконе которого стоит мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На балконе 16-го этажа 25-этажного дома по адресу: улица Верхние Поля, 14/1 стоит парень", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия прибыли спасатели и полиция. "Рядом с парнем его знакомая, которая пытается его отговорить", - отметил собеседник агентства.

