Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 17 августа
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 09.09.2025
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 17 августа
БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 17 августа в селе Никитское Белгородской области, во вторник скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 17 августа

БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 17 августа в селе Никитское Белгородской области, во вторник скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
