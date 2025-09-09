https://ria.ru/20250909/muzhchina-2040632701.html
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 17 августа
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 17 августа - РИА Новости, 09.09.2025
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 17 августа
Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 17 августа в селе Никитское Белгородской области, во вторник скончался в... РИА Новости, 09.09.2025
БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника 17 августа в селе Никитское Белгородской области, во вторник скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
