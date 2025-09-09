https://ria.ru/20250909/msp-2040654075.html

Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области

Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области - РИА Новости, 09.09.2025

Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025 году составило более 141 тысячи в Челябинской области, что на 3% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025 году составило более 141 тысячи в Челябинской области, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона. Поддержка бизнеса в регионе реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Так, численность занятых по данным на 1 июля составила 663,1 тысячи человек, а на начало сентября число самозанятых превысило 311 тысяч человек. "Поддержка малого и среднего бизнеса в нашем регионе планомерно реализуется на протяжении многих лет. В 2019 году по поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера эта работа активизировалась. Она включает несколько ключевых блоков: снижение фискальной нагрузки, формирование комфортной среды для ведения бизнеса, возвратные инструменты поддержки (займы, гарантии) и прямое финансирование (гранты). По каждому из этих направлений мы активно работаем, в том числе в рамках нацпроекта", – отметила министр экономического развития региона Марина Клочкова, ее слова приводит пресс-служба. Основной объем мер поддержки в регионе реализуется на базе центра "Мой бизнес". Одними из самых востребованных инструментов поддержки бизнеса считаются финансовые. Так, с начала года бизнесу выдан 131 займ и микрозайм на общую сумму 517 миллионов рублей. Поручительствами воспользовались более 70 субъектов МСП, что помогло им привлечь 1,8 миллиарда рублей кредитных средств. Еще одно направление – услуги центра инжиниринга и сертификации: разработка технической документации, технические аудиты, разработка программы развития предприятия, продвижение на рынке, сертификация и другое. За текущий год оказано 76 таких услуг производственным предприятиям. Также в рамках нацпроекта бизнес может получить имущественную поддержку в виде льготной аренды рабочего места в коворкинге "Мой бизнес". С начала 2025 года ею воспользовались почти 100 предпринимателей. Консультационную и образовательную помощь получили порядка 13 тысяч самозанятых, потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей.

