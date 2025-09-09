https://ria.ru/20250909/msp-2040654075.html
Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области
Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области - РИА Новости, 09.09.2025
Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025 году составило более 141 тысячи в Челябинской области, что на 3% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T13:09:00+03:00
2025-09-09T13:09:00+03:00
2025-09-09T13:09:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
челябинская область
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973885972_0:4:3628:2045_1920x0_80_0_0_ef33d59f0e2dd07c44f347c9b94ea94a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025 году составило более 141 тысячи в Челябинской области, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона. Поддержка бизнеса в регионе реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Так, численность занятых по данным на 1 июля составила 663,1 тысячи человек, а на начало сентября число самозанятых превысило 311 тысяч человек. "Поддержка малого и среднего бизнеса в нашем регионе планомерно реализуется на протяжении многих лет. В 2019 году по поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера эта работа активизировалась. Она включает несколько ключевых блоков: снижение фискальной нагрузки, формирование комфортной среды для ведения бизнеса, возвратные инструменты поддержки (займы, гарантии) и прямое финансирование (гранты). По каждому из этих направлений мы активно работаем, в том числе в рамках нацпроекта", – отметила министр экономического развития региона Марина Клочкова, ее слова приводит пресс-служба. Основной объем мер поддержки в регионе реализуется на базе центра "Мой бизнес". Одними из самых востребованных инструментов поддержки бизнеса считаются финансовые. Так, с начала года бизнесу выдан 131 займ и микрозайм на общую сумму 517 миллионов рублей. Поручительствами воспользовались более 70 субъектов МСП, что помогло им привлечь 1,8 миллиарда рублей кредитных средств. Еще одно направление – услуги центра инжиниринга и сертификации: разработка технической документации, технические аудиты, разработка программы развития предприятия, продвижение на рынке, сертификация и другое. За текущий год оказано 76 таких услуг производственным предприятиям. Также в рамках нацпроекта бизнес может получить имущественную поддержку в виде льготной аренды рабочего места в коворкинге "Мой бизнес". С начала 2025 года ею воспользовались почти 100 предпринимателей. Консультационную и образовательную помощь получили порядка 13 тысяч самозанятых, потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей.
https://ria.ru/20250828/proizvoditeli-2038018666.html
https://ria.ru/20250822/msp-2036976723.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973885972_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_5affbb5d274f3478ef5bc4806993dbbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , челябинская область, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Челябинская область, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
Количество субъектов МСП выросло в Челябинской области
Число субъектов МСП выросло на 3% в Челябинской области
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025 году составило более 141 тысячи в Челябинской области, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.
Поддержка бизнеса в регионе реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Так, численность занятых по данным на 1 июля составила 663,1 тысячи человек, а на начало сентября число самозанятых превысило 311 тысяч человек.
"Поддержка малого и среднего бизнеса в нашем регионе планомерно реализуется на протяжении многих лет. В 2019 году по поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера эта работа активизировалась. Она включает несколько ключевых блоков: снижение фискальной нагрузки, формирование комфортной среды для ведения бизнеса, возвратные инструменты поддержки (займы, гарантии) и прямое финансирование (гранты). По каждому из этих направлений мы активно работаем, в том числе в рамках нацпроекта", – отметила министр экономического развития региона Марина Клочкова, ее слова приводит пресс-служба.
Основной объем мер поддержки в регионе реализуется на базе центра "Мой бизнес". Одними из самых востребованных инструментов поддержки бизнеса считаются финансовые. Так, с начала года бизнесу выдан 131 займ и микрозайм на общую сумму 517 миллионов рублей. Поручительствами воспользовались более 70 субъектов МСП, что помогло им привлечь 1,8 миллиарда рублей кредитных средств.
Еще одно направление – услуги центра инжиниринга и сертификации: разработка технической документации, технические аудиты, разработка программы развития предприятия, продвижение на рынке, сертификация и другое. За текущий год оказано 76 таких услуг производственным предприятиям.
Также в рамках нацпроекта бизнес может получить имущественную поддержку в виде льготной аренды рабочего места в коворкинге "Мой бизнес". С начала 2025 года ею воспользовались почти 100 предпринимателей. Консультационную и образовательную помощь получили порядка 13 тысяч самозанятых, потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей.