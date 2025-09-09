https://ria.ru/20250909/most-2040602000.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

2025-09-09T09:58:00+03:00

туризм

крымский мост

республика крым

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_b17e12d7fbdd02957f468801a2efcf06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 09.03 мск во вторник. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

республика крым

крымский мост, республика крым, новости - туризм