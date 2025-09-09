Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.09.2025
Туризм
 
09:58 09.09.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:58:00+03:00
2025-09-09T09:58:00+03:00
туризм
крымский мост
республика крым
новости - туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 09.03 мск во вторник. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
республика крым
крымский мост, республика крым, новости - туризм
Туризм, Крымский мост, Республика Крым, Новости - Туризм
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 09.03 мск во вторник.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
ТуризмКрымский мостРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
