На фестивале горхозяйства в Москве покажут новые стандарты благоустройства

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гости фестиваля городского хозяйства в рамках форума "Москва 2030", который проходит в "Лужниках", смогут познакомиться с современными стандартами благоустройства, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На фестивале городского хозяйства, который проходит в спорткомплексе "Лужники" в рамках форума "Москва 2030", можно познакомиться с современными стандартами благоустройства дворов, общественных пространств, парков, скверов, пешеходных зон и набережных. На площадке разместили три детские игровые зоны, площадку для воркаута и место для отдыха у воды", - говорится в сообщении. Отмечается, что для демонстрации современных стандартов благоустройства в центре зоны "Подкова" на фестивале оборудовали неглубокий бассейн, по периметру которого установили удобные шезлонги. "Подобные зоны пляжного отдыха в этом году создали у Пионерского пруда в Парке Горького, а ранее в парке "Москворецкий". В прошлом году благоустроили шесть пляжей на пространствах Большого и Малого Строгинских затонов и на части территории, что расположена от МКАД до Строгинского моста. Согласно стратегии повышения качества городской среды до 2030 года, в будущем летние зоны отдыха у воды должны появиться в разных административных округах столицы, некоторые из них оборудуют бассейнами", - добавляется в сообщении. Уточняется, что сегодня в столице особое внимание уделяется созданию условий для активного досуга и развития юных москвичей. "На придомовых территориях, в парках, скверах и других общественных пространствах устанавливают игровые комплексы, которые позволяют детям приобрести различные навыки", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что в "Лужниках" на форуме "Москва 2030" по современным стандартам оборудовали сразу несколько детских площадок. "В стандарт благоустройства дворовых территорий, парков и скверов входит создание спортивных площадок. Сейчас практически в каждом столичном дворе и парке обустроен собственный спортзал под открытым небом, что делает здоровый образ жизни еще более доступным", - говорится в сообщении. Уточняется, что на городских территориях устанавливают оборудование для силовых и кардиотренировок, столы для пинг-понга, обновляют футбольные поля и многофункциональные площадки. "Увидеть и протестировать современные спортивные комплексы с кольцами и турниками можно на площадке у входного павильона 1а. Кроме того, для посетителей установили удобные парковые качели, которые также являются элементом благоустройства", - подчеркивается в сообщении.

