В Москве рабочий упал в шахту лифта жилого дома
2025-09-09T12:07:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Рабочий упал в шахту лифта жилого дома на востоке Москвы, пострадавшего передали врачам скорой помощи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение рабочего с высоты четырех метров в шахту лифта по адресу: Ивантеевская улица, дом 25", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели передали пострадавшего врачам. Обстоятельства происшествия выясняются.
