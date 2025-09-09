https://ria.ru/20250909/moskva-2040637574.html

В Москве рабочий упал в шахту лифта жилого дома

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Рабочий упал в шахту лифта жилого дома на востоке Москвы, пострадавшего передали врачам скорой помощи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение рабочего с высоты четырех метров в шахту лифта по адресу: Ивантеевская улица, дом 25", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели передали пострадавшего врачам. Обстоятельства происшествия выясняются.

