В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врач скорой помощи умер на севере Москвы, куда приехал на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Причина случившегося пока неизвестна", - заключил собеседник агентства.По словам собеседника агентства, ночью бригаде скорой поступил вызов к ребенку в квартире на севере Москвы.

