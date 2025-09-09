Рейтинг@Mail.ru
В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку - РИА Новости, 09.09.2025
09:45 09.09.2025 (обновлено: 09:56 09.09.2025)
В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку
В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку - РИА Новости, 09.09.2025
В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку
Врач скорой помощи умер на севере Москвы, куда приехал на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врач скорой помощи умер на севере Москвы, куда приехал на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Причина случившегося пока неизвестна", - заключил собеседник агентства.По словам собеседника агентства, ночью бригаде скорой поступил вызов к ребенку в квартире на севере Москвы.
В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку

На севере Москвы умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врач скорой помощи умер на севере Москвы, куда приехал на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Причина случившегося пока неизвестна", - заключил собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, ночью бригаде скорой поступил вызов к ребенку в квартире на севере Москвы.
