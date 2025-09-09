https://ria.ru/20250909/moskva-2040600089.html
В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку
В Москве умер врач скорой, приехавший на вызов к ребенку
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врач скорой помощи умер на севере Москвы, куда приехал на вызов к ребенку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Причина случившегося пока неизвестна", - заключил собеседник агентства.По словам собеседника агентства, ночью бригаде скорой поступил вызов к ребенку в квартире на севере Москвы.
