В пятиэтажке на юго-западе Москвы произошел пожар

Квартиры на двух этажах загорелись в пятиэтажке на юго-западе Москвы, эвакуированы 48 человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Квартиры на двух этажах загорелись в пятиэтажке на юго-западе Москвы, эвакуированы 48 человек, сообщили в МЧС России. "На юго-западе столицы огнеборцы МЧС России тушат пятиэтажку. Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.

