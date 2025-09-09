Рейтинг@Mail.ru
В пятиэтажке на юго-западе Москвы произошел пожар
03:06 09.09.2025 (обновлено: 12:13 09.09.2025)
В пятиэтажке на юго-западе Москвы произошел пожар
Квартиры на двух этажах загорелись в пятиэтажке на юго-западе Москвы, эвакуированы 48 человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Квартиры на двух этажах загорелись в пятиэтажке на юго-западе Москвы, эвакуированы 48 человек, сообщили в МЧС России. "На юго-западе столицы огнеборцы МЧС России тушат пятиэтажку. Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.
© РИА Новости / Денис Воронин Ликвидация пожара в пятиэтажке на юго-западе Москвы. 9 сентября 2025
© РИА Новости / Денис Воронин
Ликвидация пожара в пятиэтажке на юго-западе Москвы. 9 сентября 2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Квартиры на двух этажах загорелись в пятиэтажке на юго-западе Москвы, эвакуированы 48 человек, сообщили в МЧС России.
"На юго-западе столицы огнеборцы МЧС России тушат пятиэтажку. Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.
В Подмосковье потушили пожар на складе
6 сентября, 19:30
