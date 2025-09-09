Рейтинг@Mail.ru
09.09.2025
Более 2,1 миллиона самозанятых зарегистрировано в столице
09:15 09.09.2025
Более 2,1 миллиона самозанятых зарегистрировано в столице
твой бизнес
москва
мария багреева
самозанятые
твой бизнес – новости
департамент экономической политики и развития москвы
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. По данным на 1 августа, в Москве число самозанятых превысило 2,1 миллиона человек, данных показатель – свыше 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.По словам заммэра, тенденция роста количества самозанятых говорит о динамичном развитии столичной экономики, а также об увеличении предпринимательской активности среди горожан."Все больше москвичей, решаясь на создание собственного бизнеса, выбирают формат самозанятости и предлагают услуги в самых разных областях: от репетиторства и консультаций до дизайна и маркетинга. Это открывает новые возможности для их самореализации и профессионального роста, а также способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности экономики города в целом. На 1 августа 2025 года, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 миллиона человек", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Она подчеркнула, что общий доход столичных самозанятых за все время действия в городе данного налогового режима (с начала 2019 года) составил почти 1,9 триллиона рублей.Налог на профессиональный доход подходит жителям Москвы, у которых есть свой бизнес, но они не нанимают сотрудников. Плюсы этого режима: простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.Самые популярные сферы работы у самозанятых в столице (у тех, кто при регистрации ее указал): пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а еще строительство.С января по июль текущего года московские самозанятые выдали клиентам свыше 188 миллионов чеков, данный показатель почти в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Средний размер чека на конец июля текущего года составил 2850 рублей.За семь месяцев этого года самозанятые пополнили столичный бюджет на 11,8 миллиарда рублей, этот показатель на 48% больше, чем за такой же период 2024 года. За все время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило более 51 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, подчеркнула Багреева.Ранее заммэра сообщила, что число предпринимателей, которые зарегистрированы на Портале поставщиков Москвы, превысило 380 тысяч, с начала года их количество выросло на 30 тысяч.
москва
москва, мария багреева, самозанятые, твой бизнес – новости, департамент экономической политики и развития москвы
Твой бизнес, Москва, Мария Багреева, самозанятые, Твой бизнес – новости, Департамент экономической политики и развития Москвы
© Фото : Департамент экономической политики и развития городаРуководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Архивное фото
Заместитель мэра Москвы руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Свыше 1 тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Лидеры закупок Москвы"
4 сентября, 09:00
 
Твой бизнесМоскваМария БагреевасамозанятыеТвой бизнес – новостиДепартамент экономической политики и развития Москвы
 
 
