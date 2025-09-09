Рейтинг@Mail.ru
МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей
16:50 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/moshenniki-2040725834.html
МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей
МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей - РИА Новости, 09.09.2025
МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей
Мошенническую переписку, где злоумышленники от имени известного блогера просят ребенка сфотографировать приложения из телефона родителей для получения игровой... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:50:00+03:00
2025-09-09T16:50:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040720152_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d33a620991eb3da31ba6a78eece1da26.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мошенническую переписку, где злоумышленники от имени известного блогера просят ребенка сфотографировать приложения из телефона родителей для получения игровой валюты "робукс" показали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. На материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, показано, как мошенники от имени известного блогера просят ребенка выполнить "задание из видео" для получения 10 тысяч валюты игровой "робукс". Для этого злоумышленники просят сфотографировать телефон родителей или бабушки. После чего они убеждают ребенка зайти в банковское приложение, ввести пароль и также его сфотографировать. Согласно материалам, на возражения ребенка, что ей не дают сделать фото, так как это приложение банка, злоумышленники советуют ему самому взять телефон, потому что родители "не понимают, что мы робуксы просто хотим получить" и якобы в приложении уже активировали "карту робуксов". В МВД предупредили, что таким образом действуют только мошенники.
россия
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей

МВД сообщило о схеме, где мошенники просят ребенка сфотографировать приложение

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Omar MarquesЛоготип Roblox
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Omar Marques
Логотип Roblox. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мошенническую переписку, где злоумышленники от имени известного блогера просят ребенка сфотографировать приложения из телефона родителей для получения игровой валюты "робукс" показали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, показано, как мошенники от имени известного блогера просят ребенка выполнить "задание из видео" для получения 10 тысяч валюты игровой "робукс". Для этого злоумышленники просят сфотографировать телефон родителей или бабушки. После чего они убеждают ребенка зайти в банковское приложение, ввести пароль и также его сфотографировать.
Согласно материалам, на возражения ребенка, что ей не дают сделать фото, так как это приложение банка, злоумышленники советуют ему самому взять телефон, потому что родители "не понимают, что мы робуксы просто хотим получить" и якобы в приложении уже активировали "карту робуксов".
В МВД предупредили, что таким образом действуют только мошенники.
