МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мошенническую переписку, где злоумышленники от имени известного блогера просят ребенка сфотографировать приложения из телефона родителей для получения игровой валюты "робукс" показали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. На материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, показано, как мошенники от имени известного блогера просят ребенка выполнить "задание из видео" для получения 10 тысяч валюты игровой "робукс". Для этого злоумышленники просят сфотографировать телефон родителей или бабушки. После чего они убеждают ребенка зайти в банковское приложение, ввести пароль и также его сфотографировать. Согласно материалам, на возражения ребенка, что ей не дают сделать фото, так как это приложение банка, злоумышленники советуют ему самому взять телефон, потому что родители "не понимают, что мы робуксы просто хотим получить" и якобы в приложении уже активировали "карту робуксов". В МВД предупредили, что таким образом действуют только мошенники.

