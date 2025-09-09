https://ria.ru/20250909/moshenniki-2040688884.html

В Москве мошенники убедили пенсионерку передать курьеру часы с бриллиантами

В Москве мошенники убедили пенсионерку передать курьеру часы с бриллиантами - РИА Новости, 09.09.2025

В Москве мошенники убедили пенсионерку передать курьеру часы с бриллиантами

Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку купить часы с бриллиантами почти за 28 миллионов рублей, а после отдать их курьеру, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:00:00+03:00

2025-09-09T15:00:00+03:00

2025-09-09T15:24:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку купить часы с бриллиантами почти за 28 миллионов рублей, а после отдать их курьеру, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, телефонные аферисты несколько месяцев донимали пенсионерку с различных номеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мошенникам удалось убедить пожилую женщину, в том числе под предлогом сохранения денег, собрать все свои сбережения и купить бриллиантовые часы почти за 28 миллионов рублей. "После этого злоумышленники убедили пенсионерку отдать купленные часы курьеру", - сказал собеседник агентства. Женщина лишь спустя несколько месяцев опомнилась и поняла, что стала жертвой преступников.

https://ria.ru/20250830/moskva-2038516313.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва