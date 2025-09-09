Рейтинг@Mail.ru
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/moshenniki-2040569102.html
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости, 09.09.2025
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T02:54:00+03:00
2025-09-09T02:54:00+03:00
общество
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762023931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8be233a7874454f5fbde0d07b458200.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам, выяснило РИА Новости. Злоумышленники связываются с жертвой, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собрать все свои накопления. Затем аферисты заставляют жертву приобрести на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение. После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят.
https://ria.ru/20250903/kurs-2039486196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762023931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e2d9a2f63dcf80a8f967845a31d6c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мошенничество
Общество, Мошенничество
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян с покупкой украшений

© Depositphotos.com / NewAfricaКоробка с ювелирными украшениями
Коробка с ювелирными украшениями - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Depositphotos.com / NewAfrica
Коробка с ювелирными украшениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники связываются с жертвой, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собрать все свои накопления. Затем аферисты заставляют жертву приобрести на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение.
После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами
3 сентября, 18:50
 
ОбществоМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала