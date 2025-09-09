https://ria.ru/20250909/moshenniki-2040569102.html

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам, выяснило РИА Новости. Злоумышленники связываются с жертвой, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собрать все свои накопления. Затем аферисты заставляют жертву приобрести на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение. После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят.

