2025-09-09T02:54:00+03:00
2025-09-09T02:54:00+03:00
2025-09-09T02:54:00+03:00
общество
мошенничество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, по которой убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам, выяснило РИА Новости. Злоумышленники связываются с жертвой, представляются сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собрать все свои накопления. Затем аферисты заставляют жертву приобрести на собранные сбережения дорогостоящее ювелирное украшение. После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят.
