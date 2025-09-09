Рейтинг@Mail.ru
Горнальский монастырь вошел в число объектов, сильно разрушенных ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 09.09.2025
Горнальский монастырь вошел в число объектов, сильно разрушенных ВСУ
КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь вошёл в восьмёрку сильно разрушенных или полностью уничтоженных от действий ВСУ объектов культурного наследия Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам форума "Форпост исторической памяти. Культурное наследие". Межрегиональный форум "Форпост исторической памяти. Культурное наследие" прошел в Курске во вторник. Он стал центральной площадкой для презентации уникального документа — "Белой книги" — первого в России систематизированного свода данных о целенаправленном уничтожении объектов культурного наследия Курской области вооруженными формированиями Украины. Как отмечают организаторы, это не просто отчет о повреждениях, а акт фиксации культурного геноцида для истории и будущих международных судебных процессов. "Минимум 8 ОКН (объектов культурного наследия - ред.) полностью уничтожены или сильно разрушены. К сожалению, в этом списке Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ставший символом освобождения Курской области от неонацистов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в приграничье региона повреждены и другие объекты культурного наследия. "Дворец для любимой" в Кореневском районе, "Дом Чупилова" и "Дом купца Тараканова" в Судже, "Здание больницы М.И. Терещенко" в Глушково, "Церковь св. Иоанна Богослова, 1857 года" в Малой Локне, "Дом жилой" конца XIX — начала XX века, расположенный в Рыльске, а также "Сторожка у северных ворот", входящая в ансамбль усадьбы Барятинских "Марьино"", - добавил Хинштейн. Он уточнил, что по каждому факту разрушения возбуждаются уголовные дела. "В результате культурного геноцида, который проводили ВСУ, установлено разрушение 78 ОКН, в их числе 39 памятников архитектуры и истории, 27 памятников религиозного назначения, 12 мест, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны... Также пострадали 548 объектов археологического наследия", - добавил врио губернатора.
КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь вошёл в восьмёрку сильно разрушенных или полностью уничтоженных от действий ВСУ объектов культурного наследия Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам форума "Форпост исторической памяти. Культурное наследие".
Межрегиональный форум "Форпост исторической памяти. Культурное наследие" прошел в Курске во вторник. Он стал центральной площадкой для презентации уникального документа — "Белой книги" — первого в России систематизированного свода данных о целенаправленном уничтожении объектов культурного наследия Курской области вооруженными формированиями Украины. Как отмечают организаторы, это не просто отчет о повреждениях, а акт фиксации культурного геноцида для истории и будущих международных судебных процессов.
"Минимум 8 ОКН (объектов культурного наследия - ред.) полностью уничтожены или сильно разрушены. К сожалению, в этом списке Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, ставший символом освобождения Курской области от неонацистов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, в приграничье региона повреждены и другие объекты культурного наследия.
"Дворец для любимой" в Кореневском районе, "Дом Чупилова" и "Дом купца Тараканова" в Судже, "Здание больницы М.И. Терещенко" в Глушково, "Церковь св. Иоанна Богослова, 1857 года" в Малой Локне, "Дом жилой" конца XIX — начала XX века, расположенный в Рыльске, а также "Сторожка у северных ворот", входящая в ансамбль усадьбы Барятинских "Марьино"", - добавил Хинштейн.
Он уточнил, что по каждому факту разрушения возбуждаются уголовные дела.
"В результате культурного геноцида, который проводили ВСУ, установлено разрушение 78 ОКН, в их числе 39 памятников архитектуры и истории, 27 памятников религиозного назначения, 12 мест, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны... Также пострадали 548 объектов археологического наследия", - добавил врио губернатора.
