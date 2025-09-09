https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040687060.html

Санду использует Россию как угрозу, чтобы выпросить деньги у ЕС, заявил Шор

Санду использует Россию как угрозу, чтобы выпросить деньги у ЕС, заявил Шор

КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует Россию в качестве угрозы, чтобы выпросить у Евросоюза больше денег, утверждает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Депутаты Европарламента наконец-то прозрели: выпустили резолюцию, где прямо говорят: Молдова при Санду — черная дыра для европейских денег. Санду пугает Россией, пока выпрашивает миллионы у Брюсселя". - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, в ЕС признают, что цирк с "российскими угрозами" используется как предлог для "идеологической повестки". "А Евгению Гуцул посадили на семь лет за то, что не пляшет под их дудку... Число тех, кто понимает, что Санду и ее шайку надо сносить, растет. И растет значительно", - подчеркнул Шор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

