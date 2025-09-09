Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил посол в Кишиневе
Посол Озеров: отношения России и Молдавии должны развиваться в нормальном ключе
Олег Озеров. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Отношения Молдавии и России должны развиваться в нормальном ключе, независимо от исхода парламентских выборов, Москва не вмешивается во внутренние дела республики, но приветствует заявления местных политиков, которые хотят восстановить партнерство между странами, заявил российских посол в Кишиневе Олег Озеров.
"Мы твердо вступаем за то, чтобы наши отношения с Республикой Молдова, вне зависимости от исхода выборов, развивались в нормальном ключе. Безусловно, мы ценим высказывания тех политических сил, которые выступают за развитие добрых, здоровых отношений с нашей страной. Мы не видим никаких противоречий в том, что Россия выступает в поддержку добрососедских отношений с нашей позицией о невмешательстве во внутренние дела Молдовы. Это наша твердая позиция, мы не вмешиваемся", - заявил Озеров в комментарии телеканалу Canal 5.
По его словам, Россия твердо выступает за то, чтобы Молдавия оставалась суверенным, территориально целостным и нейтральным государством. Власти Украины ранее отказались от нейтралитета и это не дало стране ничего хорошего.
"Хочу подчеркнуть, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозу для Республики Молдова и не имеет агрессивных намерений в отношении Республика Молдова. Это подтверждено всеми нашими действиями за последние годы, особенно после начала специальной военной операции. Никаких угроз мы не создавали, никаких агрессивных намерений не имели", - добавил дипломат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
