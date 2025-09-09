https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040649138.html

АНО "Евразия" устойчива к давлению со стороны ЕС и Молдавии, заявил Шор

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Евразия" устойчива к давлению со стороны европейских стран и Молдавии, будет расширять проекты в странах присутствия, заявил в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО "Евразия". Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате Центр, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций. "Любое давление — это оценка результативности проекта. Чем больше давления, тем результативнее проект. Вопрос: насколько проект устойчив к такому давлению. Компания "А7", АНО"Евразия", блок "Победа", — всемпроектами, которыми я занимаюсьабсолютно все равно. Благодаря каждойновой санкции мы хорошо работаем, у нас все получается. Санкции не влияютна наши процессы. Мы двигаемся вперед, мы развиваемся. У нас есть большие планы", - сказал Шор. Он добавил, что у "Евразии" есть планы расширения проектов во многих странах постсоветского пространства в сферах образования, здравоохранения, углубления и поддержания изучения русского языка. Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО "Евразия". Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц". Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

