Правящая партия Молдавии готовится к худшему на выборах, считает эксперт
Сотрудник ФУ Шорников: правящая партия Молдавии готовится к худшему на выборах
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии проевропейская партия "Действие и солидарность" (ПДС), призывающая к вступлению республики в Евросоюз, готовится к худшему сценарию по итогам парламентских выборов, назначенным на 28 сентября, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"В партии "Действие и солидарность" (ПДС) готовятся к худшему. Пока что придворные социологические конторы рисуют им рейтинги поддержки выше 30% и расклад сил в парламенте 50 на 50, но еще пару недель назад никто из них не сомневался, что победу удастся натянуть привычными манипуляциями с подсчетом голосов. Сейчас же даже им очевидно, что ПДС настолько стремительно теряет поддержку, что никакие вбросы не спасут", - сказал Шорников.
По его мнению, самое для них печальное, что уверенности нет даже в голосах молдавской диаспоры в Западной Европе и США. "Раньше этот контингент дисциплинировано отдавал предпочтение ПДС, сейчас же у зарубежного избирателя накопилась усталость от невыполненных властью обещаний и жалоб родственников на высокие коммунальные тарифы и на инфляцию", - отметил эксперт.
Он полагает, что в Молдавии на выборах будут голосовать против ПДС и против Санду, итоги зарубежного голосования могут преподнести сюрпризы. "Уже сейчас понятно, что единоличного контроля над парламентом им удержать не удастся, придется договариваться с другими фракциями. Но кто с ними сейчас станет говорить?", - задался вопросом эксперт.
Он считает, что союз с ПДС – это гарантированная политическая смерть. "Эти временщики пришли во власть с осознанием того, что они здесь ненадолго. Им надо было как можно дольше продержаться, чтобы отработать соросовские гранты. Они изначально понимали, что настанет момент, когда надо будет хватать заготовленный на черный день рюкзачок и бежать из страны", - сказал эксперт.
Он напомнил, что экс-глава МИД Молдавии Нику Попеску недавно признал о существовании риска того, что Молдавия сойдет с европейского курса. "Нику Попеску уже видит, что этот день близок. Ему и самому трудно поверить, что морковка евроинтеграции перестает работать, но, видимо, объективные данные настолько шокирующие, что скрывать свои эмоции уже не получается", - подчеркнул Шорников.
