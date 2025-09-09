Власти Молдавии испытывают ненависть к Гагаузии, заявил Узун
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Власти Молдавии испытывают ненависть к Гагаузии и ее народу, которую они проявляют беспрецедентным давлением на местное руководство, утверждает первый заместитель главы автономии Илья Узун.
"Ни одно правительство Молдавии в истории нашей страны не оказывало столь беспрецедентного давления на Гагаузию, как это происходит сегодня при правлении партии "Действие и солидарность",.. что только подчеркивает ее ненависть к нашему народу и нашей автономии. Безо всяких доказательств приговорена к семи годам лишения свободы башкан Евгения Гуцул. Поражены в правах и внесены в санкционные списки два заместителя председателя Исполкомитета, возбуждены уголовные дела в отношении ряда депутатов Народного Собрания, ответственных руководителей и выборных лиц автономии", - заявил Узун журналистам.
По его словам, теперь Кишинев решил взяться за гагаузских ученых и научных деятелей, поскольку была задержана директор Научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Маруневич Ирины Константиновой.
Узун призвал международные организации обратить внимание на случаи нарушения прав человека. Он также обратил внимание Кишинева, что лучше выстраивать конструктивный диалог с гражданами.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.