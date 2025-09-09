Молдавия продолжает закупать российский газ через посредников, заявил посол
Озеров: Молдавия платит дороже за российский газ, который закупает у посредников
Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день продолжает закупать российский газ через посредников, но платит за него в четыре раза дороже, чем раньше, заявил во вторник посол России в Кишиневе Олег Озеров.
Власти Молдавии с марта 2023 года твердят о том, что республика преодолела зависимость от российского газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
"Сейчас Молдова покупает тот же российский газ только в четыре раза дороже. Не знаю, в чем тут освобождение от зависимости и чем это хорошо для экономики, которая в условиях высоких цен на энергоресурсы становится неконкурентоспособной и нерентабельной", - заявил Озеров в комментарии телеканалу Canal 5.
Дипломат также прокомментировал регулярные заявления руководства республики о том, что Москва якобы использовала газ для шантажа Молдавии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.