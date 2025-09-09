Рейтинг@Mail.ru
Молдавия продолжает закупать российский газ через посредников, заявил посол
15:54 09.09.2025
Молдавия продолжает закупать российский газ через посредников, заявил посол
Молдавия на сегодняшний день продолжает закупать российский газ через посредников, но платит за него в четыре раза дороже, чем раньше, заявил во вторник посол... РИА Новости, 09.09.2025
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день продолжает закупать российский газ через посредников, но платит за него в четыре раза дороже, чем раньше, заявил во вторник посол России в Кишиневе Олег Озеров. Власти Молдавии с марта 2023 года твердят о том, что республика преодолела зависимость от российского газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. "Сейчас Молдова покупает тот же российский газ только в четыре раза дороже. Не знаю, в чем тут освобождение от зависимости и чем это хорошо для экономики, которая в условиях высоких цен на энергоресурсы становится неконкурентоспособной и нерентабельной", - заявил Озеров в комментарии телеканалу Canal 5. Дипломат также прокомментировал регулярные заявления руководства республики о том, что Москва якобы использовала газ для шантажа Молдавии. "Тезис о шантаже России - это фальшивый и ложный тезис, мы никогда никого не шантажировали. Поставки газа были прекращены украинским режимом, который разорвал все контракты и фактически остановил транзит дешёвого российского газа через Суджу и юг Украины в Республику Молдова", - пояснил Озеров. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Молдавия продолжает закупать российский газ через посредников, заявил посол

Озеров: Молдавия платит дороже за российский газ, который закупает у посредников

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Олег Озеров. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день продолжает закупать российский газ через посредников, но платит за него в четыре раза дороже, чем раньше, заявил во вторник посол России в Кишиневе Олег Озеров.
Власти Молдавии с марта 2023 года твердят о том, что республика преодолела зависимость от российского газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России
11 августа, 04:21
"Сейчас Молдова покупает тот же российский газ только в четыре раза дороже. Не знаю, в чем тут освобождение от зависимости и чем это хорошо для экономики, которая в условиях высоких цен на энергоресурсы становится неконкурентоспособной и нерентабельной", - заявил Озеров в комментарии телеканалу Canal 5.
Дипломат также прокомментировал регулярные заявления руководства республики о том, что Москва якобы использовала газ для шантажа Молдавии.
"Тезис о шантаже России - это фальшивый и ложный тезис, мы никогда никого не шантажировали. Поставки газа были прекращены украинским режимом, который разорвал все контракты и фактически остановил транзит дешёвого российского газа через Суджу и юг Украины в Республику Молдова", - пояснил Озеров.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Депутатам парламента Молдавии разрешили посетить СИЗО, где находится Гуцул
Вчера, 14:34
 
