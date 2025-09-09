Рейтинг@Mail.ru
15:46 09.09.2025
В Молдавии усомнились в законности избрания нового состава парламента
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Суды в Молдавии легализовали практику произвольного исключения партий из избирательного процесса, что ставим под сомнение законность избрания нового состава парламента, утверждает пресс-служба оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ).
Ранее ЦИК Молдавии отказал ЛДПМ в праве участвовать в парламентских выборах. Либерал-демократы оспорили это решение в Апелляционной палате, вставшей на сторону Центризбиркома, а также в Высшей судебной палате.
