В Молдавии усомнились в законности избрания нового состава парламента

Суды в Молдавии легализовали практику произвольного исключения партий из избирательного процесса, что ставим под сомнение законность избрания нового состава... РИА Новости, 09.09.2025

КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Суды в Молдавии легализовали практику произвольного исключения партий из избирательного процесса, что ставим под сомнение законность избрания нового состава парламента, утверждает пресс-служба оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ). Ранее ЦИК Молдавии отказал ЛДПМ в праве участвовать в парламентских выборах. Либерал-демократы оспорили это решение в Апелляционной палате, вставшей на сторону Центризбиркома, а также в Высшей судебной палате. "Либерально-демократическая партия Молдавии выражает глубокое разочарование решением Высшей судебной палаты, отклонившей ходатайство о пересмотре дела как неприемлемое. Решения судебных инстанций легализовали практику произвольного исключения некоторых политических партий, что грозит подорвать доверие к избирательному процессу и поставить под сомнение легитимность будущего парламента", - говорится в заявлении партии, которое ее лидер Влад Филат разметил в своем Telegram-канале. Политсила обращает внимание общественности и международных партнеров на то, что ни одна политическая партия не может быть отстранена от участия в выборах посредством административных уловок или принудительного толкования законодательства. Произвольное исключение политической партии из избирательной кампании лишает граждан их основополагающего права на свободный выбор между несколькими политическими вариантами. "ЛДПМ будет информировать европейские институты и международные организации по наблюдению за выборами об этих нарушениях и будет настаивать на необходимости строгого контроля за избирательным процессом в Молдавии. Республике Молдова нужны честные и инклюзивные выборы, и любая попытка устранить политический голос с помощью злоупотреблений административных или судебных методов представляет собой опасный шаг назад для всего общества", - отмечено в заявлении. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

