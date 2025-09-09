https://ria.ru/20250909/moldavija-2040680558.html

Депутатам парламента Молдавии разрешили посетить СИЗО, где находится Гуцул

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

блок "победа"

КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Депутатам парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" впервые за долгое время разрешили посетить СИЗО в Кишиневе, где находится в том числе глава Гагаузии Евгения Гуцул, сообщила во вторник пресс-служба политсилы. "Политические заключенные, ставшие символом борьбы с режимом, поблагодарили всех, кто каждый день приходит к тюрьме №13 на акции в их поддержку. Слова признательности гражданам они передали через депутатов группы "Победа" Регину Апостолову и Вадима Фотеску. Парламентариям впервые за долгое время разрешили посетить соратников", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока. Как отмечает оппозиция, несмотря на тяжелые условия содержания, представители блока держатся стойко. "Они уверены в переменах после 28 сентября (день парламентских выборов - ред.) и знают: правда и справедливость обязательно восторжествуют… Сегодня вся страна превратилась в тюрьму, но 28 сентября в наших с вами силах освободить Молдавию", - подчеркивается в заявлении. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

гагаузия

2025

Новости

