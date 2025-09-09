https://ria.ru/20250909/mks-2040558813.html

Космический грузовик "Прогресс МС-30" отстыкуют от МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-30" отстыкуют от МКС - РИА Новости, 09.09.2025

Космический грузовик "Прогресс МС-30" отстыкуют от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-30" будет вечером во вторник отстыкован от Международной космической станции, его несгораемые обломки будут затоплены в...

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-30" будет вечером во вторник отстыкован от Международной космической станции, его несгораемые обломки будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос". "Девятого сентября, в 18.44 мск состоится отстыковка от Международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-30" и затопление несгораемых элементов конструкции корабля в Тихом океана (22.41 мск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что команда на расстыковку от Служебного модуля "Звезда" будет выдана в 18.44 мск. В 21.59 двигательная установка корабля будет включена на торможение. Она выдаст ему импульс, необходимый для схода с орбиты. После этого "Прогресс МС-30" войдёт в плотные слои атмосферы в 22.32 и разрушится в них. Как ожидается, несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном океане в 2,1 тысячи километров от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 7,36 тысячи километров от столицы Чили Сантьяго. "Прогресс МС-30" прибыл на МКС 2 марта 2025 года. Он доставил 2,6 тонны грузов, в том числе, аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства. Кроме того, корабль привёз топливо, питьевую воду и азот, а также новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6. Новый грузовик "Прогресс МС-32" стартует 11 сентября. Он, помимо стандартных грузов и научной аппаратуры, доставит ещё один новый скафандр "Орлан-МКС" №7.

