На западе Москвы на МКАД столкнулись пять машин
16:09 09.09.2025
На западе Москвы на МКАД столкнулись пять машин
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сразу пять легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на западе Москвы, из-за ДТП перекрыты две полосы из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На внешней стороне МКАД на западе Москвы ДТП с участием пяти легковых автомашин", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти. Информация о пострадавших выясняется.
Новости
На западе Москвы на МКАД столкнулись пять машин

На западе Москвы на МКАД перекрыли 2 полосы после столкновения пяти машин

Сотрудники ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сразу пять легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на западе Москвы, из-за ДТП перекрыты две полосы из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На внешней стороне МКАД на западе Москвы ДТП с участием пяти легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти. Информация о пострадавших выясняется.
