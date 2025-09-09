https://ria.ru/20250909/mkad-2040710679.html
На западе Москвы на МКАД столкнулись пять машин
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сразу пять легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на западе Москвы, из-за ДТП перекрыты две полосы из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На внешней стороне МКАД на западе Москвы ДТП с участием пяти легковых автомашин", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти. Информация о пострадавших выясняется.
