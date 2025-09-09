Рейтинг@Mail.ru
16:12 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/mironov-2040711447.html
Миронов предложил установить госконтроль за деятельностью интернет-аптек
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил установить жёсткий государственный контроль за деятельностью интернет-аптек и продажей лекарств в интернет-пространстве. "Установить жёсткий государственный контроль за деятельностью интернет-аптек, продажу лекарств в интернет среде", - сказал он на пресс-конференции. Также он предложил создать во всех регионах сеть государственных социальных аптек.
2025
Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году
2 сентября, 14:46
 
Сергей Миронов
 
 
