Миронов предложил установить госконтроль за деятельностью интернет-аптек

2025-09-09T16:12:00+03:00

сергей миронов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил установить жёсткий государственный контроль за деятельностью интернет-аптек и продажей лекарств в интернет-пространстве. "Установить жёсткий государственный контроль за деятельностью интернет-аптек, продажу лекарств в интернет среде", - сказал он на пресс-конференции. Также он предложил создать во всех регионах сеть государственных социальных аптек.

2025

